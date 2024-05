Andreas Muller e Veronica Peparini sono finiti nuovamente nel mirino degli hater. Alcuni giorni fa, il ballerino è sbottato dopo aver ricevuto pesante critiche in merito alla sua figura di padre: “A me questa vostra ossessione di fare i maestrini di ogni cosa sui social e di seguire le persone solo per dargli contro non so se mi fa più ridere o tenerezza”.

Andreas e Veronica nel mirino degli hater

Nelle ultime ore, qualcuno ha addirittura rincarato la dose, attaccando duramente Andreas e Veronica: “Ma fatemi il piacere ridicoli. Lei quasi 60 anni ormai sull’orlo del tramonto non se filava più nessuno, lui gay represso a Roma lo sanno pure i muri, giustamente disoccupato per guadagnare qualche spicciolo si sono inventati questa finta relazione hanno fatto pure un figlio così campano con le invitate alle trasmissioni televisive soprattutto quelle di Mediaset. L’anno prossimo li vedremo al Grande Fratello vip. Che tristezza mi fanno pena quelli che ci credono pure. La coppia più fake d’Italia. Stanno insieme solo per gossip. Su di lui poi lo sappiamo le voci che girano quindi no comment”.

Muller ha pubblicato gli screenshoot del suo hater e ha taggato la redazione de Le Iene e Nicolò De Vitis. Il ballerino ha poi replicando facendo una riflessione personale sull’odio che impera sui social.

Lo sfogo di Andreas Muller

“Grandi progressi nel 2024 e ancora lasciamo l’accesso su Instagram a cani e porci che istigano a l’odio! Ma voi lo sapete quante persone potete ferire? Dietro questi telefoni ci sono adolescenti, persone invalide, persone che soffrono per mancanza di autostima, chi non riesce a farsi accettare, chi soffre di solitudine, chi è vittima di bullismo e chi più ne ha più ne metta…

Ognuno con una storia diversa, ognuno con le proprie insicurezze e voi senza farvi il minimo scrupolo sfogate veramente tutta la vostra cattiveria senza senso e senza informazioni reali su chiunque vogliate, dalla persona famosa a quella che ha appena aperto un profilo per farsi conoscere o cercare di condividere qualcosa. Siete assurdi e non vi preoccupate minimamente se il giorno dopo che avete lanciato parole e spade su qualcuno, quella persona possa soffrire o addirittura fare qualcosa di grave. Quanta poca attenzione riguardo tutto questo”.