Perla Vatiero, vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello, è intervenuta sui social pubblicando un messaggio dal contenuto criptico nel quale sembra doversi difendere da un attacco ricevuto. Nella questione, a quanto pare, sarebbe coinvolta anche la sorella Loana.

“Nella totale trasparenza mia e della mia famiglia vorrei potervi mostrare ogni cosa ma non posso per ovvi motivi di privacy e per i tanti interpreti che metterei in un'esposizione non dovuta - ha scritto l’ex gieffina nelle sue Instagram stories -. Detto ciò sono stata davvero allibita dalle aberranti parole e dalle affermazioni, totalmente infondate e senza nessuna prova, pronunciate da tale personaggio. Mai ho sentito il bisogno di replicare alle chiare menzogne pronunciate da lui, proprio perché ai miei occhi vuote e prive di ogni fondamento.

Aver tirato in ballo mia sorella che tutto è tranne che abituata a queste schifezze, non è stata una scelta saggia - ha proseguito la Vatiero -. Questa è la prima e l'ultima volta che mi dilungherò su questo argomento. Essendo questa vera e propria diffamazione, i miei avvocati sono già a lavoro e saranno loro a mettere in chiaro, in ogni sede richiesta, la situazione”.

Il “personaggio” in questione sarebbe Alessandro Rosica, noto sul web con lo pseudonimo di Investigatore Social. Quest’ultimo, infatti, ha mosso accuse pesantissime nei confronti del manager di Perla in merito a delle presunte truffe, invitando personalità come Selvaggia Lucarelli, Luca Abete o Striscia la Notizia e Le Iene ad indagare su di lui.