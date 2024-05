Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello ha annunciato che prenderà una pausa dai social. Stiamo parlando di Anita Olivieri che, di recente, è finita nel mirino di alcuni utenti per via delle frecciatine lanciate a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

“Ciao ragazzi, come state? Ci tenevo veramente tantissimo a fare questo video per ringraziare tutte quelle persone che in queste settimane, in questi giorni, hanno aiutato e supportato mio fratello e il suo progetto. Avete donato tantissimo, siete stati veramente partecipi e avete contribuito veramente tanto. Sia io che mio fratello siamo contentissimi, soprattutto in questa fase dove lui è alla fine del suo viaggio e chiaramente è molto difficile perché è quasi un anno che sta in giro da solo. Il fatto di aver contribuito a queste cose, per quanto non vi sembri così, in realtà voi non aiutate solo lui, ma avete aiutato anche l’ambienta e il pianeta. Quindi lo avete fatto anche per voi ed è una cosa bellissima, sono felice che ancora oggi le persone credano nel miglioramento nelle cose”.

Poi, l’ex gieffina ha aggiunto: “Purtroppo per me non è un momento facile, è un periodo complicato quindi non sarò molto attiva sui social nonostante stia per partire. Ho davvero bisogno di prendermi del tempo per me e godermi i miei momenti”.

Infine, Anita ha scritto un messaggio nel quale ha rivelato per quale motivo ha deciso di allontanarsi dai social: “Purtroppo non tutti reagiscono allo stesso modo alle pressioni, ai social e ai giudizi. Io ho la necessità e la priorità di stare bene e al momento i social non sono un mezzo che può aiutarmi. Tranne che per questioni lavorative non sarò molto attiva. Vi chiedo di rispettare questa cosa, perché non tutti siamo uguali e non tutti siamo abituati a condividere ogni cosa della nostra vita al mondo. Non è scontato che questa vita piaccia, o che tutti la vogliano. Io volevo realizzarmi, seguire i miei obiettivi, non volevo tante cose di ciò che mi sta capitando. Immedesimatevi nelle persone e nelle situazioni altrui e capirete tante cose degli altri. Vi voglio bene, un bacio”.