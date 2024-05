E’ stato nuovamente sospeso l’account X (ex Twitter) di Daniele Dal Moro. A darne notizia è stato Amedeo Venza, che tra le sue Instagram stories ha condiviso alcuni screenshoot di conversazioni tra l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip e alcuni utenti.

“Se ti becco prendi tante di quelle botte che ti passa la voglia di ridere faccia di m*rda senza pa**e! Sei e sarai sempre un verme”, scrive l’imprenditore veneto. E ancora: “Non è colpa mia se i tuoi beniamini ti schifano! Fatti due domande, io ai miei gli voglio bene. Ma è un concetto troppo difficile da digerire per una faccia di m*rda come la tua”.

Lo sfogo di Daniele contro gli Oriele

Già nel maggio 2023, per via di uno dei suoi numerosi sfoghi nei confronti del fandom degli Oriele (i sostenitori dell’ormai ex coppia formata da Oriana Marzoli e dallo stesso Dal Moro), a Daniele era stato sospeso l’account X.

“La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre ca*ate! Anche perché vi ricordo che siete stati VOI a farmi squalificare. E non mi importa di chi dice: ma non siamo stati noi, non tutti sono così, sono haters…L’unico che ha pagato sono io. E mo’ ve n’è andate a fare in c**o! Bye. Fermo restando che se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare, anzi… Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il ca**o che mi pare! Intendevo dire che l’unica cosa che mi ha portato in tasca a livello mediatico ‘la coppia’ è stato farmi squalificare. So che ci sono anche persone molto carine e chiaramente questi tweet non sono rivolti alla parte ‘sana’. Non credevo di dover dare delucidazioni in merito. Vi ricordo che non sono una new entry del mondo televisivo, né delle ship mediatiche. Non ho bisogno di farmi spiegare un ca**o da nessuno. Mi dispiace solo perché come sempre pagano anche quelli che non se lo meritano. Ma in fin dei conti è un po’ quello che è successo a me.In tutti questi anni non ho mai percepito un singolo euro da voi! Me dovete spiegà che ca**o ve devo?!? Me dovete spiegà che me ne faccio dei follower?! No, perché mi sfugge. La verità è che d’ora in poi userò i social solo per lucrare. Alla fine è l’unico modo corretto!”.