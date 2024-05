Pierpaolo Siano, uno degli ex corteggiatori di Ida Platano a Uomini e Donne, è stato ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo.

L’imprenditore campano ci ha tenuto innanzitutto a chiarire il senso della frase pronunciata nei confronti dell’ex tronista durante la puntata andata in onda il 14 maggio (“Impara a fare la donna, sono sette anni che fai questo teatrino, impara a fare la femmina”): “Quella frase che ho detto può racchiudere molte spiegazioni. Diciamo che il percorso che ho fatto durante questi mesi è stato abbastanza lineare e trasparente. Poi, nelle ultime puntate h iniziato a vedere delle cose che non mi sono andate giù. Nell’arrabbiatura generale ho detto quella frase, ma non volevo offendere le donne in generale, semplicemente mi aspettavo una prova di maturità maggiore da parte sua nei miei confronti”.

Poi, Pierpaolo ha proseguito: “Io penso che Ida alla fine non ci ha capito più niente. Il fatto della sfortuna è relativo, dipende tu dalla vita cosa vuoi. Hai iniziato un percorso televisivo, hai conosciuto quella persona (Mario Cusitore, ndr), hai avuto tanti altri corteggiatori e li hai scartati tenendo lui, poi sono arrivato io… Hai tenuto me e lui che siamo due poli opposti. La domanda che mi sono sempre posto è: se le piacevo io, com’è possibile che le piaceva tanto anche lui? Lui la possibilità di uscire dal programma con lei l’ha avuta, però il fatto di dire ‘sono sfortunata’ non sono d’accordo […] Aveva due scelte differenti e poteva scegliere, a quel punto io avrei scelto lui dopo aver cercato di perdonarlo così tante volte.

Penso che ognuno nella vita sia artefice del proprio destino. Lei ha provato in tutti i modi a perdonarlo, giustamente, perché le piaceva… Poi su di me nelle ultime settimane trovava delle scuse. Io l’ho vista come un modo per provare a dare fiducia a lui e tenermi ancora lì. Alla fine te la devi aspettare quella reazione seppur dura ma lecita.

Non sapremo mai con certezza lei cosa cercava. L’estate è lunga, è un attimo che ci si dimentica di tutto… Potrebbero anche risentirsi, alla fine ‘chi si somiglia si piglia’. Non per fare critica, però il detto è vero. A lui piacciono le donne come a tutti gli uomini, solo che lì c’erano delle regole da rispettare e lui non ha resistito o non è stato bravo…”.

L’ex corteggiatore ha concluso: “Al momento non farei niente perché sono coerente con la scelta che ho fatto e con la frase che ho detto. Ora non ho motivo di cercarla".