Giuseppe Garibaldi è stato senza dubbio tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nelle ultime ore, il bidello calabrese si è lasciato andare ad alcune riflessioni sui social che, a molti utenti, sono sembrare come delle vere e proprie bordate indirizzate nei confronti di qualche ex coinquilino.

Uscito dalla Casa di Cinecittà, Giuseppe sta lentamente ricucendo il rapporto con Beatrice Luzzi, che nei giorni scorsi ha difeso pubblicamente: “Non permetto più a nessuno di parlare male di lei, di me, di noi. Amici, fandom, gossippari, persone qualunque che ancora dopo il GF tendono a screditarci. Che ognuno si faccia la propria vita privata, e cercate di avere un po’ di tatto e umanità per gente che sta in silenzio e non alimenta nulla contro nessuno, nonostante è tutti giorni sotto il giudizio. Io vi consiglio: ‘Cercate di guardate la trave che avete nel vostro occhio, piuttosto che guardare la pagliuzza nell’occhio altrui”. Al contempo, Garibaldi ha archiviato l’amicizia con Anita Olivieri, con la quale aveva stretto un forte legame all’interno della Casa.

L’ex gieffino, nelle ultime ore, si è lasciato andare ad una riflessione che non è passata inosservata ai fan, che hanno letto nelle sue parole una velata frecciatina nei confronti di qualcuno dei suoi ex coinquilini: “So che il Gf è finito da due mesi, ma ricondivido con voi una delle MIE serate indimenticabili di quell'avventura. In quel momento non ho accettato la sconfitta non conoscendo la vittoria esterna mi stava aspettando. Un lungo viaggio introspettivo, di crescita, di maturità, di personalità. Il bene vince sempre e io nel mio piccolo ho vinto...”.

Garibaldi ha concluso parlando di coerenza, onesta, umiltà, sottolineando di non essersi mai costruito un personaggio per emergere e andare avanti nel suo percorso al GF come hanno fatto altri: “Ho vinto partecipando onestamente, sbagliando e chiedendo scusa. Non mi sono costruito nessun tipo di personaggio, uno dei pochi a essere vero, umile e genuino. Tempo al tempo”.