Nelle ultime settimane erano iniziati a circolare alcuni rumor circa una presunta crisi tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. L’allarme è scattato quando i fan avevano notato che i due non si scambiavano più like sui rispettivi profili Instagram e non apparivano più insieme sui social. Nella tarda serata di ieri, Brando ha rotto il silenzio e in un video ha spiegato come stanno davvero le cose con Raffaella, smentendo le voci in maniera decisamente “insolita”.

“Buonasera ragazzi, è arrivato il momento di dirvi cosa sta succedendo. Ieri sera, come sapete ho aperto un box domande al quale non ho risposto semplicemente perché mi avete fatto una sola domanda, ovvero dove fosse Raffaella. E giusto che vi renda, vi rendiamo partecipi di quanto sta accadendo, per quanto certe cose sarebbero private. Giustamente ci avete conosciuto all’interno di un programma per cui è giusto e doveroso rendervi partecipi. Quindi quello che stavo per dire è che…”. A quel punto il video si è fermato e dopo pochi secondo è apparsa l’ex corteggiatrice che, sorridendo, ha esclamato: “Non me lo levo dai cog*ioni!”.

In seguito, i due si sono mostrati insieme e l’ex tronista ha aggiunto: “E quindi che dire… mi mancava ragazzi, mi mancava! Finalmente ci siamo riuniti!”.

E dunque, nessuna crisi, sono semplicemente i tanti chilometri a separarli.