Sarah Toscano è la vincitrice più giovane nella storia di Amici. Intervistata da Cosmopolitan, la cantante ha parlato delle emozioni che sta vivendo a distanza di pochi giorni dalla finale, ma anche del suo futuro professionale e del rapporto con Holden, con il quale si mormora ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia.

“Se mi aspettavo di vincere Amici? No, no, no, per niente, perché comunque come si è visto il pomeridiano non è stato facilissimo per me. Ho avuto tanti alti e bassi, non sono arrivata mai in alto in classifica ad eccezione di alcune volte, ero sempre un po' a metà, così così”.

E ancora: “È impossibile non crescere durante Amici, il problema è che non te ne rendi conto perché non hai riscontro dall'esterno. Quando sei dentro la Casa non hai la percezione di come ti vedono da fuori, perché non abbiamo telefoni o dispositivi digitali, ero molto isolata, non sapevo cosa pensassero di me le persone. Quindi fino alla finale era tutto un po' mistero”.

Sarah ha poi rivelato qual è stato il momento più difficile che ha vissuto ad Amici: “Un momento in cui mi sono buttata giù ma mi sono rialzata subito è stato quando avevo cantato "Love me like you do" ed ero arrivata a seconda. Lorella mi ha chiamata subito in saletta, non sapevo perché, io sono arrivata ed ero felicissima, no? Ero arrivata seconda. Invece lei mi ha presa e mi ha detto: "Se continui così non ti meriti la maglia perché sei troppo tirata, sei trattenuta sul palco". Non me l'aspettavo, pensavo più a dei complimenti, quasi, no? Però è da quel momento che ho capito che al Lorella delle classifiche non importava, era più importante che mi piacesse quello che facevo. E quindi da quel momento lì ho iniziato a superare tanti miei limiti, ho cercato di esagerare nel mio piccolo, ho cercato di fare gli errori in modo da poter poi imparare e migliorare la stessa”.

In merito agli obiettivi futuri, la cantante ha sottolineato: “È una domanda a cui io non so rispondere perché non ho proprio un vero e proprio obiettivo, non mi piace crearmi dei sogni che magari poi non realizzo, capito? Quindi ho un sogno in grande, in grandissimo, che non è concreto, che è quello di poter viaggiare per il mondo”.

Infine, sul rapporto con Holden: “È una bellissima persona, ci siamo legati tanto nell'ultimo periodo perché nel primo tempo era molto più riservato lui, poi si è aperto, diciamo da Natale in poi, con tutti. Però è nata una bellissima amicizia con tutti e niente, non è che c'è tanto altro da dire, per la verità, ci vogliamo bene".