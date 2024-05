Lo scorso sabato è andata in archivio la ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La finale ha visto trionfare Sarah Toscano, mentre il premio della categoria danza è andato a Marisol Castellanos. Ma, a quanto pare, questa edizione del talent show non è finita.

Ieri pomeriggio, spulciando la guida tv, in molti hanno notato che Canale 5 ha inserito “L’Album di Amici” nella programmazione del sabato sera, e nelle scorse ore è andato in onda anche lo spot dell’inaspettato ritorno del programma nel palinsesto della rete ammiraglia di Mediaset.

Ma di cosa si tratta? Secondo le ultime indiscrezioni questo ritorno sarà una sorta di best of, condito forse da qualche chicca inedita. Pare, infatti, che vedremo degli interventi degli ormai ex allievi nel backstage, ma anche dei giurati, Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio e dei professori Raimondo Todaro, Anna Pettinelli, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

In passato, anche alti programmi “mariani” si sono congedati con dei “best of”, come ad esempio C’è Posta per Te e Tu sì que vales.