Alessandra Celentano è la professoressa più “longeva” nella storia di Amici di Maria De Filippi, visto che è quella con più edizioni alle spalle. Ma qual è il destino della coreografa? Tornerà nel talent show di Canale 5 anche a partire dal prossimo settembre? A chiarire ogni dubbio ci ha pensato proprio la diretta interessata.

In un’intervista a SuperGuidaTv, la Celentano ha rivelato che tornerà nuovamente a sedere dietro la cattedra: “Se torno? Ma certo, spero di sì. […] Il mio consiglio per Marisol? Di sentire nel profondo quello che stava facendo e di immergersi nel personaggio. Marisol ha un’espressività che a me piace molto perché istintiva e naturale e non forzata. Anche su questo aspetto ha lavorato molto facendo dei progressi sotto tutti i punti di vista. Spesso chi è bello fisicamente e talentuoso viene accusato di non essere invece espressivo”.

In un’intervista a TVBlog, Alessandra aveva chiarito che non la vedremo a Ballando con le Stelle e che resterà ad Amici: “Se farei Ballando con le Stelle? Lì c’è danza, certo, ma è una cosa completamente diversa. Sinceramente non ci ho mai pensato. Amici ormai per me è casa e famiglia. Sono tanti anni che son qui, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria. Quindi, ripeto, non ci ho mai pensato. E non sono una traditrice! Se torno ad Amici l’anno prossimo? Mai dire mai, ma penso e spero di sì; noi abbiamo contratti annuali, che vanno rinnovati. Qualcuno mi dice: ‘Amici senza di te non esisterebbe’. Io rispondo che non è così”.