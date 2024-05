Martina Giovannini e Kumo si sono ritrovati fuori dalla scuola di Amici. Entrambi, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, hanno dichiarato di essere single, ma la scorsa settimana hanno condiviso una loro foto mentre erano sdraiati. Per molti fan, quello scatto è stata la conferma del fatto che la cantante e il ballerino stanno insieme ma, al contempo, c’è chi ha un’opinione differente. La madre di lei, infatti, avrebbe messo un like ad un tweet in cui c’è scritto che tra la figlia e Kumo c’è solo una bella amicizia.

Nel frattempo, ai microfoni di Witty TV, Martina si è prestata ad un gioco ed ha confessato chi è la celebrità per la quale ha un debole: “Tre qualità che una persona deve avere per piacermi? Deve essere simpatico, solare e anche empatico, queste tre servono. Una cosa che faccio spesso e di cui mi vergogno? In pratica faccio le pose davanti allo specchio. La mia crush? Ne ho tante, non mi viene in mente nessuno. Ah, ok, Rome Flynn si chiama. Una mia caratteristica che non è così esplicita? Che sono una gran chiacchierona”.

Anche Kumo ha risposto alle domande della redazione, svelando di avere un debole per la moglie di Justin Bieber: “Una celebrità per la quale ho una cotta? Hailey Bieber, mi fermo qui con lei. Un mio difetto insopportabile? Che do risposte troppo brutte quando sono arrabbiato. Una cosa che faccio quando sono solo e di cui mi vergogno? Vabbè le puzze in casa, ma quando uno mangia è normale”.