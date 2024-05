La ventitreesima edizione di Amici è andata in archivio con la vittoria di Sarah Toscano, e ieri i finalisti sono stati protagonisti di una puntata speciale di Verissimo dedicata al talent show di Maria De Filippi. La puntata vedrà ospiti tutti gli ex allievi, e andrà in onda su Canale 5 domenica 26 maggio a partire dalle ore 16,30.

E’ già emerso che Holden ha parlato del presunto flirt con Sarah, mentre Mida ha nominato Gaia De Martino e ha confermato che tra loro la storia è giunta al capolinea. Tutto procede a gonfie vele, invece, tra Marisol Castellanos e Petit, che hanno intenzione di continuare a frequentarsi anche fuori dalla scuola.

“Per Mida ospite a sorpresa il miglior amico Giacomo, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo - si legge su Superguida TV -. Durante la registrazione di Verissimo il cantante ha parlato della sua famiglia e della sua mamma. Mida ha parlato anche di Gaia e della loro relazione dicendo che è stata una bella parentesi e ha sottolineato che si sono sentiti e che lei gli ha detto di aver parlato di lui a Verissimo.

Marisol poi si esibirà danzando sulle note di Dance The Night. Ad entrare in studio è per primo Mattia. Marisol entra successivamente. Vedono un video di Alessandra Celentano e poi entra Dustin Taylor con Isobel. La ballerina ha detto che le fa strano vedere che le persone la riconoscano e poi come tutti ha parlato della sua famiglia. Quando è entrata insieme a Petit ha detto che le fa strano vedersi in tv insieme a lui e che si stanno organizzando per frequentarsi al di fuori dal programma nonostante tutti gli impegni lavorativi ora.

Sarah ha parlato del fratello, della sua famiglia, del percorso, della sua stanza blu, dell’amicizia con Holden e di Lorella Cuccarini”.