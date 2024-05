Sabato 25 maggio andrà in onda su Canale 5 il best of dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tutti gli ex allievi del talent show sono stati, però, anche ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, e sono già emerse le prime anticipazioni. Questo fine settimana, infatti, andrà in onda una puntata speciale del programma dedicata ai protagonisti di Amici 23.

Stando agli spoiler di SuperGuida TV, Holden parlerà dei suoi impegni estivi, ma anche del suo presunto flirt con Sarah Toscano. Pare, infatti, che Silvia Toffanin abbia chiesto al cantante se tra lui e la vincitrice del programma c’è qualcosa che va oltre all’amicizia. Holden però sembra abbia smentito i rumor: con Sarah ci sarebbe solo un rapporto fatto di amicizia e stima. Mida si è esibito sulle note del suo nuovo singolo e ha ricevuto una sorpresa da parte del fratello e della sua ex professoressa Lorella Cuccarini. Dustin Taylor, invece, dopo l’intervista ha ballato insieme all’ex allieva Isobel Kinnear.

“Holden ha parlato dei suoi progetti futuri. Dell’EP e del tour estivo. Il cantante ha spiegato anche cosa è accaduto durante la sua permanenza nella scuola e smentito ogni possibile gossip che lo vedeva coinvolto con Sarah. Niente ship. I fan rimarranno delusi.

Poi ci sarà l’ingresso di Mida, ospite a sorpresa il fratello e poi anche Lorella Cuccarini. Dustin Taylor balla con Isobel”.