E’ apparsa sui social in compagnia del famoso attore co-protagonista Engin Akyürek di una serie turca del 2023, Adim Farah. Una foto scattata in lontananza che li ritrae in atteggiamenti intimi.

Ovviamente in poco tempo la foto ha fatto il giro del web, soprattutto perché sui social esistono centinaia di gruppi a favore della bell’attrice di DayDramer, la serie che due anni fa ha rubato l’attenzione delle italiane per la storia d’amore tra Can Yaman e la bella Demet Özdemir.

Dopo la rapida diffusione di questa foto, sembra che Demet abbia tolto dal suo profilo una foto di set insieme all’attore Engin Akyürek. Secondo la stampa turca e gli esperti social è stata una mossa astuta per deviare ogni sospetto e confondere così le persone.

Engin e Demet hanno condiviso il ruolo principale in una serie TV nel 2023. Sui due sono state fatte molte allusioni, che non hanno tenuto in alcun modo conto della loro stretta amicizia.

La serie tv che ha visto protagonisti Demet e Engin

La serie in cui hanno lavorato insieme è prodotta da Disney plus e racconta la storia drammatica di Farah (Demet Ozdemir), un’iraniana di 28 anni. Quando fugge dall’Iran per recarsi in Francia, si ferma ad Istanbul e scopre di essere incinta. Inizia così a vivere lì come una clandestina. Inoltre, dopo la nascita del figlio Kerimşah, Farah scopre che è affetto da una malattia rara. Nonostante la sua formazione medica, per vivere inizia a lavorare illegalmente come custode per un gangster Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) di Istanbul. Farah ha un obiettivo nella vita, che è quello che il figlio sia sano. La sua vita viene sconvolta perché assiste a un omicidio e incontra Tahir. Farah rischia la vita per ripulire la scena del crimine senza lasciare traccia. Tahir è un uomo solo che è cresciuto con un boss mafioso. Tra i due sarà subito amore.