Nuova reunion di Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi post Grande Fratello. I tre ex gieffini hanno trascorso la serata in un locale di Milano. L’attrice, infatti, si trovava nel capoluogo meneghino per questioni di natura lavorativa (ha condiviso su Instagram una sua foto nella sede di Mediaset), e ne ha approfittato per rivedere i suoi due ex coinquilini.

Nelle ultime settimane, Beatrice e Giuseppe sono apparsi insieme in diverse occasioni, circostanza che ha mandato in delirio i fan, che vorrebbero che tra i due, dopo il breve flirt nella Casa di Cinecittà, scattasse un ritorno di fiamma.

Nei giorni scorsi, Garibaldi si è reso protagonista di uno sfogo prendendo le difese della Luzzi: “Non permetto più a nessuno di parlare male di lei, di me, di noi. Amici, fandom, gossippari, persone qualunque che ancora dopo il GF tendono a screditarci. Che ognuno si faccia la propria vita privata, e cercate di avere un po’ di tatto e umanità per gente che sta in silenzio e non alimenta nulla contro nessuno, nonostante è tutti giorni sotto il giudizio. Io vi consiglio: ‘Cercate di guardate la trave che avete nel vostro occhio, piuttosto che guardare la pagliuzza nell’occhio altrui”.

Giuseppe non ha mai nascosto di voler provare a ricucire il rapporto con Beatrice e, a poco a poco, sembra stia riuscendo nel suo intento. Ma i fan spingono affinché i due si trasformino in una coppia, circostanza che al momento non si è ancora concretizzata.