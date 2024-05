Nel 2021, Manuela Carriero ha partecipato a Temptation Island insieme all’allora fidanzato Stefano Sirena. Il viaggio nei sentimenti si è però bruscamente interrotto: lui è uscito da single, mentre lei ha iniziato una relazione con il tentatore Luciano Punzo.

I due sono rimasti insieme per circa un anno, poi lui l’ha lasciata ed ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini avevano cercato in tutti di modi di convincere Manuela ad entrare nella Casa, ma lei non è stata al gioco e si è rifiutata.

“Mi è stato proposto di entrare al Grande Fratello ma in quel momento non me la sentivo di passare da un reality all’altro, ero anche molto scossa – ha rivelato a Casa SDL -. Ho preferito concentrarmi su di me, sul lavoro. Non mi andava neanche di entrare in un’edizione già avviata, dove la gente aveva fatto già il suo percorso. Devo dire la verità, ho firmato un contratto per settembre sempre nell’ambito della tv ma non per il GF. Quindi il GF non lo potrei fare. Può essere un lavoro continuativo, molto bello, spero che vada bene. Sarebbe un lavoro per sempre mentre il GF si fa una volta e vedo che poi non tutti riescono ad avere uno sbocco lavorativo dopo. Preferisco tenermelo come ultima tappa, se capita bene altrimenti pazienza”.

Dopo la rottura con Luciano Punzo, Manuela Carriero si accomodò sul trono di Uomini e Donne. Tuttavia, la sua avventura è durata poco, visto che ha deciso di abbandonare il programma.