Sarah Toscano, reduce dal trionfo ad Amici 23, ha confessato ai media di coltivare un sogno, ovvero quello di partecipare al Festival di Sanremo: “Sarebbe un grandissimo onore, mi piacerebbe tanto”. Quest’oggi, però, a Fanpage.it, la cantante ha ridimensionato la questione, specificando che di non avere fretta.

“Penso che Sanremo sia un obiettivo da raggiungere molto importante. Però chiaramente non ho fretta perché ho 18 anni, non penso che se non vado a Sanremo quest’anno, non ci andrò mai più. Anzi, penso che bisogna aspettare il momento giusto, il pezzo giusto. Non ho assolutamente fretta, né la voglia di correre”.

Come rivelato a FanPage, Sarah Toscano prima di Amici non aveva mai preso lezioni di canto: “Mi sono iscritta ai casting di Amici ed è stato un caso essere presa. Prima che succedesse però, avevo pensato di prendere lezioni di canto ma quando è arrivata l’opportunità di Amici non potevo rifiutarla. Adesso, dopo l’esperienza, continuerò sicuramente a studiare, anche perché sono cosciente quanto mi abbiano aiutato gli otto mesi lì dentro”.