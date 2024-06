Diego e Ida chiedono a Lara di tornare a Palazzo Palladini per aiutare la ragazza a riavere suo figlio.

Questa visita di Lara getterà scompiglio a Palazzo Palladini, e ora Roberto è deciso a vendicarsi di quell’incursione a casa sua. La vita di Roberto e Marina metterà i due in uno stato di incertezza e grande agitazione. Diego comincia a temere di aver commesso un grosso errore a fidarsi di lei.

Lara incontra Marina e, mostrandosi pentita per gli errori commessi in passato, sembra decisa a prendere la decisione più giusta per il bene di Tommaso.

Intanto Rossella cerca invano di soffocare la sua gelosia nei confronti di Riccardo e Virginia, e allo stesso tempo Rossella teme di aver perso Nunzio per sempre, soprattutto perché Diana è sempre più legata a Nunzio. Provata dal confronto con Riccardo, Rossella si sfogherà con la madre che proverà a farle aprire gli occhi.

Il trasferimento di Claudia a casa di Silvia genera nuovi malumori tra Mariella e Guido.

Mentre Claudia, incurante delle conseguenze delle proprie azioni, si insinuerà sempre più nelle vite degli amici, Mariella sarà sempre più frustrata dall’indifferenza di Guido nei suoi confronti.

Virginia prova a recuperare con Riccardo, e per Rossella è arrivato il momento di fare finalmente chiarezza nei propri sentimenti, ma le cose non andranno come immaginato.

Dopo tante vicissitudini, per Rosa e Manuel è giunto finalmente il momento di tornare a casa. Luca vive un nuovo drammatico momento di smarrimento legato alla sua malattia, che fa insospettire ulteriormente Ornella. Mentre il rapporto tra Niko e Valeria si consolida, Manuela sembra andare serenamente avanti con la propria vita.