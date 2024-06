Sonia Bruganelli ha annunciato che la sua carriera di opinionista da reality show potrebbe essere giunta al termine (è reduce dall’esperienza a L’Isola dei Famosi e, prima ancora, ha affiancato Alfonso Signorini per due edizioni del Grande Fratello Vip). Rispondendo ad un follower, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha lasciato intendere che difficilmente la rivedremo vestire i panni dell’opinionista.

Con una risposta a chi le ha chiesto se tornerà al Grande Fratello o a L’Isola dei Famosi, la Bruganelli ha detto che il suo tempo da commentatrice dei reality forse è finito: “Se rifarei l’opinionista a L’Isola dei Famosi o al Grande Fratello? No. Credo di aver esaurito il mio tempo per commentare i reality. Com’è stata questa esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi? Sicuramente molto diversa dalla precedente al Grande Fratello”.

Improbabile anche un passaggio da opinionista a conduttrice. Alcuni giorni fa, infatti, in un’intervista rilasciata a Casa SDL, Sonia ha spiegato che direbbe di no alla possibile proposta di prendere il posto di Alfonso Signorini o Vladimir Luxuria: “Se prendere il timone di uno dei reality in cui ho lavorato? Adesso ti dico di no, al momento non mi sento pronta e inoltre ancora non so dove stia andando la nuova linea editoriale in materia di reality, ci sono più cosa da vedere. Questo infatti secondo me è un periodo un po’ particolare. Poi dipende se sento che il mio apporto in un progetto possa dare qualcosa ed essere o meno costruttivo. Sicuramente sarebbe molto gratificante condurre un programma sui libri. In generale mi piacerebbe fare qualcosa in cui io possa dire la mia”.