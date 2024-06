L’ultima apparizione di Fedez al Festival di Sanremo (come cantante in gara) risale al 2021, quando si esibì sul palco dell’Ariston con Francesca Michielin e il brano Chiamami per nome. Il rapper meneghino ha fatto il suo ritorno nella kermesse canora nel 2023, ma in quell’occasione si è esibito dalla Costa Smeralda. In seguito è stato trascinato sul palco da Rosa Chemical, quando c’è stato il famoso bacio in diretta. Proprio questa circostanza provocò tensioni con Chiara Ferragni, che in quell’edizione era una delle co-conduttrici al fianco di Amadeus.

Durante la diretta Twitch sul canale di GrenBaud, Fedez ha spiegato che tornerebbe a Sanremo. In seguito, il rapper ha lanciato una frecciatina alla moglie, dicendo che se dovesse tornare al Festival questa volta avrebbe una maggiore libertà.

“Se mi arriva un messaggio in cui mi dicono che mi vogliono per il Festival di Sanremo 2025? Sì, con l’idea giusta andrei.E poi devo dire che questa volta sarei anche libero di fare quello che voglio. Sì ho detto che sarei più libero. Se prima non lo ero? Era un po’ problematica la cosa. L’ultimo Sanremo l’ha fatto nel 2021 quando hanno vinto i Maneskin. Se era con Amadeus? Sì. Lo so che Amadeus lascia un botto di libertà, ma infatti io non stavo parlando di lui”.