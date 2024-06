Greta Rossetti e Perla Vatiero, ex rivali in amore, si sono ritrovate nella Casa del Grande Fratello e hanno costruito una bella amicizia. Tuttavia, nelle ultime ore, un dettaglio notato da alcuni utenti, sembra aprire nuovi scenari in merito al rapporto tra le due ex gieffine.

La segnalazione è arrivata ad Alessandro Rosica: “Ale, hai notato che alla festa di Letizia (Petris, ndr) non esiste una foto o storia di Perla e Greta…”. “Ho sempre detto che era una finta amicizia creata ad hoc – ha replicato l’esperto di gossip -. Qui devo dare una piccola colpa a Mirko. Era stranito da questa ipotetica amicizia. Greta deve svegliarsi, la vedo sempre in ambienti non graditi. Lei ci soffre ad essere messa da parte, ma la vita è la sua e decide lei”.

Poco dopo, l’Investigatore Social ha pubblicato lo screenshoot di un messaggio che gli ha inviato Greta, nel quale quest’ultima dice: “Io quando mi espongo è perché ci credo in un rapporto e metto tutta me stessa, sempre”. Parole, quelle della fidanzata di Sergio D’Ottavi, che lasciano ipotizzare che tra lei e Perla non sia esattamente tutto rosa e fiori.

Greta parla di Mirko e del rapporto con Perla

In un’intervista rilasciata lo scorso aprile a SuperGuidaTv, Greta Rossetti era tornata a parlare della storia con Mirko Brunetti, sottolineando che non si trattava di amore, bensì di una forte infatuazione. Al contempo, l’ex tentatrice aveva parlato anche del rapporto con Perla Vatiero.

“L’ho capito quando siamo riuscite a parlare di Mirko in serenità, quando Perla è riuscita ad aprirsi e fidarsi di. Ha cercato subito di capirmi, di venirmi incontro, di aiutarmi nelle mie fragilità. Da quel momento ho capito che stava iniziando a volermi bene. Non era scontato e per nulla facile perché entrambe venivamo da una situazione difficile in cui anche fuori erano mancate delle frecciatine. Il pubblico è rimasto colpito dalla sua forza. Perla si è messa in discussione tante volte. Anche lei veniva da una situazione non facile ed è stata una grande donne. Si è scontrata poi con persone forti come Beatrice e ne è uscita a testa alta. Credo fortemente che la nostra amicizia continuerà. Ovviamente abitiamo in città diverse e sarà difficile ma da parte mia c'è l'intenzione di continuare a sentirla. Mirko è una persona a cui voglio bene ed è il fidanzato di una mia cara amica. Toglierò il tatuaggio per rispetto del rapporto che ho creato con Perla. Non rinnego nulla ma oggi è parte del passato”.