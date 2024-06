Ad oltre due mesi di distanza dalla conclusione del Grande Fratello, Letizia Petris ha parlato dalla sua avventura nella Casa di cinecittà con GrenBaud. L’ex gieffina ha rivelato di aver risentito il suo ex fidanzato, Andrea Contadini, che aveva deciso di lasciare per intraprendere una relazione con Paolo Masella.

“Mi sono fidanzata lì e oggi ho fatto sei mesi con lui. Sono entrata da fidanzata, io ero veramente innamorata del ragazzo con cui stavo insieme prima. Non scherzo quando dico che lo vedevo nel mio futuro. Negli ultimi mesi però io stavo molto male, ero tanto infelice e l’amore non basta. Lui era sempre più assente, abbiamo avuto litigi, ma non ci stavamo lasciano, io ero innamorata. Il mio ex era anche contento che entrassi al Grande Fratello, non era per nulla geloso. Poi quando ero in casa mi è arrivata una lettera dal mio ex in cui mi sembrava che mi stesse dicendo basta e a piccoli passi ho iniziato a lasciarmi andare con Paolo”.

E ancora: “Se ho riparlato con il mio ex dopo la fine del Grande Fratello? Questa cosa non l’ho mai detta a nessuno, a nessun giornalista. La cosa più sensata era vedersi, parlarsi e chiarire la situazione. Quando sono uscita mi è stato detto che lui non aveva piacere di vedermi e ho rispettato la sua scelta. Così sono andata avanti con la mia vita e sono felice delle mie scelte e della persona che ho al mio fianco. Però a mente lucida, dopo un mese e mezzo che sono uscita mi sono fatta sentire, ma non ci siamo visti. Gli ho scritto per un confronto, ma non è il momento giusto. La cosa non è fresca, ma non è ancora il momento”.

Letizia ha poi spiegato di non aver avuto più alcun contatto né con Beatrice Luzzi né con Alfonso Signorini: “Cosa non mi piaceva del GF? La cattiveria, le parole che hanno ferito me e le persone che amo. […] Se sento ancora Alfonso? No, non è che ti dà il suo numero di telefono e lo puoi chiamare. Beatrice? Con lei non ho un rapporto ad oggi. Non ci sono rapporti perché avevo provato ad averlo in casa, nonostante sono stata tanto male per tante cose che hanno fatto tanto male a me e molti altri. Ho provato a metterci una pietra sopra. Fuori dalla casa la situazione continua e purtroppo non c’è rapporto”.