Mario Cusitore è tornato nuovamente a parlare di Ida Platano, la donna che ha corteggiato durante l’ultima stagione di Uomini e Donne, e che lo ha cacciato dallo studio dopo aver scoperto di un incontro clandestino con una donna in un B&B.

L’ex corteggiatore non ha intenzione di mollare la presa e, durante una diretta su Instagram, è tornato a parlare dell’ex tronista. L’intervistatrice ha fatto notare a Mario che, a suo avviso, Ida fosse pesante: “Paradossalmente, per il mio carattere, più uno è pesante più fai capire che è interessato e che ti vuole bene, a me piace più la pesantezza che la strafottenza. Forse proprio quello che mi piaceva, anche il litigio, della gelosia, scrivimi, non scrivere alle altre. A me questa cosa piaceva che me lo rinfacciasse. Quindi stavo dicendo che Ida sa bene quello che c’era tra noi, gli occhi parlavano”.

Le parole dell’ex corteggiatore non sono passate inosservate, in particolare a Tina Cipollari, che non ha mai creduto alla buona fede dell’uomo: “Ancora a raccontare ‘ste frottole!”, ha commentato l’opinionista.