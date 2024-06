Nelle ultime ore è esplosa l’ennesima bufera sui social. A finire ancora una volta nel mirino degli utenti è stata Anita Olivieri, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. Non è la prima volta che l’ex gieffina si lascia andare ad uscite per così dire “infelici” (è successo diverse volte anche quando si trovava all’interno della Casa di Cinecittà), e adesso sembra esserci “cascata” nuovamente. Scopriamo cos’è successo.

Ieri, sabato 8 giugno, Letizia Petris ha festeggiato il suo 25esimo compleanno. Prima aperitivo e pranzo al Samsara di Riccione, locale dove lei fa la fotografa ed è di casa, e poi la serata a Villa delle Rose.

Tantissimi gli ex gieffini presenti alla festa: ovviamente Paolo Masella (fidanzato di Letizia), Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Anita Olivieri, Vittorio Menozzi, Marco Fortunati, Rosy Chin, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli. Il party, ovviamente, è stato documentato su Instagram a suon di stories.

Nella serata di ieri, mentre alcuni ex gieffini erano a cena in un ristorante di viale Ceccarini a Riccione, Anita ha ripreso con il suo smartphone un gruppo di persone che era in fila per un tavolo e, credendo che invece fossero lì per osservare lei e gli ex concorrenti del Grande Fratello, si è lasciata andare ad un’uscita giudicata da molti “discutibile”: “Non lo so Marco (Maddaloni, ndr), forse siamo strani noi, ma sembra di stare allo zoo. Aiuto”.

Le parole della 27enne romana non sono passate inosservate e sono state duramente criticate dagli utenti. “La bionda ne ha sparata un’altra delle sue. C’erano quattro ragazzini fuori il locale ad osservare i personaggi e allora la fenomena se n’è uscita dicendo che le sembrava di stare allo zoo. Come se ci fosse la fila a guardare lei. Non riesce e prendersi un giorno di pausa dalle figuracce. Sono dieci mesi di fila, record in tutti i settori”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Sono tutti lì per lei solo che ancora non lo sanno”; “Stanno letteralmente guardando dall’altra parte”.