Dopo Siria e Matteo, Jenny e Tony (sui quali sono già arrivate diverse segnalazioni) e Christian e Ludovica, Martina e Raul sono la quarta coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island. E’ stata lei a scrivere al programma perché lui è “geloso e possessivo”.

“Sono Martina, ho 26 anni e vengo da Roma. Sono fidanzata da dieci mesi con Raul. Scrivo io a Temptation Island perché lui per me è geloso e possessivo, tant’è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta, perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà”.

“Il nostro problema è che la mia gelosia non è in realtà così grave, non mi ritengo neanche una persona possessiva - ribatte Raul -. Sono semplicemente tanto innamorato e sicuramente ho voglia di passare quanto più tempo possibile con lei, quindi io credo che la convivenza ci aiuti invece”.