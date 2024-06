Mancano ormai poche settimane al ritorno in tv di Temptation Island (la messa in onda è prevista per la fine di giugno), e ieri è stata svelata la prima coppia che parteciperà al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Siria e Matteo prima coppia di Temptation Island

Siria e Matteo sono la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island. A contattare la redazione è stata lei, e l’ha fatto perché dice di essere cambiata molto sotto tutti i punti di vista negli ultimi anni, e vuole capire se lui l’apprezza ancora o finge: “Sono Siria, ho ventidue anni e sto con il mio ragazzo Matteo da sette anni. Come mai ho deciso di scrivere a Temptation Island? Perché io in questi anni sono cambiata sotto ogni punto di vista e adesso voglio capire se quella che sono oggi a lui va ancora bene. Il mio cambiamento? Anche estetico. Io fino a due anni fa pesavo 130 kg e ho perso 85 kg. Adesso ho tanta voglia di divertirmi, oltre a far vedere quella che sono oggi”.

Matteo non sapeva della volontà di Siria di partecipare a Temptation Island, ma alla fine ha accettato, anche se inizialmente era contrario all’idea di intraprendere il viaggio nei sentimenti: “Me la guardano tutti, le ronzano tutti intorno. Quindi a me questa cosa mi dà molto fastidio a essere sincero. In realtà non volevo partecipare a Temptation Island e sono rimasto sorpreso quando lei ha deciso di scrivere al programma. Anche perché nel nostro rapporto va tutto bene, almeno per me”.