Barış Arduç e Hande Erçel condividono il ruolo principale in un nuovo film romantico. Secondo il giornalista Birsen Altuntaş, i caratteri degli attori sono stati determinati. Barış Arduç e Hande Erçel, due degli attori più famosi della televisione e del cinema turco, si preparano a ritornare sugli schermi con un film nuovo di zecca. Sono iniziate le riprese del film Another Love, prodotto da O3 Media.

La sceneggiatura del film sarà scritta da Ceylan Naz, l'autore di Merve Kült, una delle produzioni più popolari di Netflix, e Engin Erden la dirigerà.

Il giornalista Birsen Altuntaş, ha annunciato i personaggi che Arduç ed Erçel interpreteranno nel film romantico. Barış Arduç interpreterà il personaggio Ege Yazıcı nella serie, le cui riprese inizieranno a Çeşme a luglio.

Another Love porterà sugli schermi la storia d’amore di Ege e Aslı

Hande Erçel, la star delle serie TV Sen Çal Kapımı, in Italia conosciuto col nome di Love is in the air, e Bam Başka Biri, darà vita al personaggio Aslı Mansoy.

Another Love porterà sugli schermi la storia d’amore di Ege e Aslı, le cui famiglie fanno affari in comune fin da quando loro erano bambini. Dopo anni e in versione adulta i due si rincontrano. Nascerà una romantica storia d’amore. Nel film vedremo la relazione romantica tra Ege, che ha voltato le spalle alla ricchezza della sua famiglia, e Aslı, che ha combattuto per il destino dell'azienda di famiglia.

Sarà un amore ricco di emozioni ma non mancheranno colpi di scena e intrighi che daranno quel tocco di suspense e brio al telespettatore. La bella attrice dopo qualche anno torna in tv sulla piattaforma Netflix, che negli ultimi mesi acquista sempre più prodotti turchi. Il film ovviamente sarà visto anche in Italia.