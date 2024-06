La scorsa settimana, Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno annunciato la fine della loro relazione e, di comune accordo, hanno pubblicato un comunicato congiunto su Instagram. Nei giorni successivi sono emersi alcuni rumor circa un possibile ritorno di fiamma tra l’ex concorrente del Grande Fratello e il suo ex fidanzato Edoardo Sanson.

L’indiscrezione l’aveva lanciata Deianira Marzano rispondendo ad una sua follower: “Anita è a Torino dove vive il suo ex ragazzo, è stata avvistata in un bar. So che si sono risentiti, me l’ha detto una persona molto vicina. Non dico che sia a Torino per lui o che si siano rivisti, so per certo che si sono risentiti”.

Nelle ultime ore, però, è emerso un nuovo clamoroso retroscena, svelato sempre dalla Marzano, secondo cui l’ex di Anita sarebbe in vacanza con un’ex vippona della passata edizione: “Edoardo Sanson (ex di Anita) è in vacanza a Marrakech con un’ex gieffina di un’edizione fa. Poi vi svelo il nome. Anita pare abbia preso un bel palo e un punto di non ritorno”.

A fare il nome dell’ex vippona in questione è stato Alessandro Rosica, secondo il quale si tratterebbe di Nicole Murgia, una delle protagoniste del famoso “Van-gate” durante la settima edizione del Gf Vip: “Come immaginavo Edoardo Sanson e Nicole Murgia […] Ha venduto questa finta relazione per gossip. Ha venduto tutto ai giornalisti. Ma io ho già tirato fuori tutti […]”.