Due settimane fa, Alfonso Signorini ha annunciato su Instagram le nuove modalità di “reclutamento” per l’ingresso dei nuovi inquilini nella Casa del Grande Fratello.

"Ciao a tutti. Quest’anno vorrei conoscervi un po’ meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così…Vi aspetto. Buona fortuna a tutti!”.

Proprio in merito ai casting, Amedeo Venza e Deianira Marzano avevano rivelato sarebbero già stati contattati alcuni volti “più o meno noti”: “Mentre Alfonso invita tutti a scrivergli in direct per proporsi come concorrenti, stanno già contattando alcuni volti più o meno noti. Come ad esempio uno chef molto conosciuto e una soubrette tv”. La soubrette in questione sarebbe l’ex di “uno famoso”.

Ma non è tutto. Perché, stando sempre a quanto rivelato da Venza, gli autori avrebbero contattato Cristiano Iovino, “l’uomo del caffè” con Ilary Blasi, finito nelle ultime settimane al centro di fatti di cronaca nera per via di una presunta aggressione subita da Fedez (con il quale si è già accordato). Nel passato del personal trainer c’è anche una relazione con Oriana Marzoli, protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, con la quale si dice ci sia stato, alcuni mesi fa, un ritorno di fiamma (voce mai confermata).