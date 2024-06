Alcuni giorni fa, attraverso il suo profilo Instagram, Emanuela Malavisi ha confermato la fine della storia d’amore con Marco Antonio Alessio, cavaliere conosciuto durante l’ultima edizione di Uomini e Donne con il quale è stata otto mesi.

In seguito all’annuncio, Deianira Marzano aveva pubblicato una segnalazione che le è arrivata da un’utente, secondo cui Emanuela e Marco Antonio avrebbero rotto perché lui sarebbe ancora interessato a Roberta Di Padua rivelando che, tra l’altro, l’ex dama di Cassino e Alessandro Vicinanza starebbero attraversando un periodo di crisi: “Ciao Deia, in un bar di Tricase c’era Marco Antonio, ex di Emanuela Malavisi, che diceva ad alcuni amici che lui avrebbe contattato Roberta Di Padua, e addirittura pare che lei sia in crisi con Alessandro (infatti negli ultimi giorni sono spariti). Marco Antonio sembrerebbe che non abbia mai dimenticato Roberta”.

Marco Antonio ed Emanuela rompono il silenzio

In seguito a questa segnalazione, l’ex cavaliere ha replicato rispondendo in prima persona: “Qualche giorno fa una pagina ha pubblicato quello che dovrebbe essere uno scoop ma non lo è, che racconta del sottoscritto in un locale a Tricase che io avrei riferito ad alcuni amici che la causa della rottura tra me ed Emanuela sarebbe stato il mio volermi riavvicinare a Roberta Di Padua perché non l’ho mai dimenticata. Ho provato a contattare questa pagina, ma sono stato già bloccato. Vorrei smentire questa notizia, anche se non ce n’è bisogno, perché mi sembra giusto in un periodo particolare, dove c’è stata la rottura di una relazione, non mi sembra il caso che per fare scoop ci si debba inventare qualsiasi cosa. Io rispetto Emanuela, ci sentiamo, non c’è odio tra noi e volevo dire pubblicamente a qualsiasi persona che voglia metterci contro o farci litigare, che non ce la farete, perché il rapporto umano viene prima di tutto sia per me che per Emanuela. Per il resto ci sono cose che vanno e non vanno, ma ci vogliamo bene e ci sentiamo”.

Anche Emanuela ha rotto il silenzio commentando il post di Marco Antonio: “I motivi sono altri. Io e te li sappiamo. C’è stata comprensione continua ad esserci rispetto e un bene così profondo che arriva fino all’anima. Ogni tentativo di metterci l’uno contro l’altro troverà prima la nostra comunicazione quindi non attecchirà. C’è una frase che dice ‘capirai con chi sei stata da come ti tratta dopo esservi lasciati’. Ccco… noi ci stiamo proteggendo come l’uno lo scudo dell’altro nel rispetto di quello che c’è stato tra di noi. Amore, affetto, infatuazione, innamoramento… difficile da etichetta ma è stato qualcosa di pulito e unico per entrambe".