Non sembra esserci pace per la coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nelle ultime ore è scoppiata l’ennesima polemica sui social per via del compleanno del dj ligure. All’orizzonte si configura l’ennesima crisi, ma a far discutere i fan è anche la presenza al party di Antonella Fiordelisi.

I Basciagoni, fan della coppia nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, erano da poco tornati ad esultare per l’amore ritrovato tra i due ex gieffini che, lo scorso 12 maggio, sono riapparsi insieme sui social in occasione della festa di compleanno della piccola Céline. L’amore tra Sophie e Alessandro, sbocciato tra le mura della Casa di Cinecittà, aveva subito una brusca frenata quando entrambi si sono lanciati accuse pesantissime a Verissimo. Una relazione che non sembrava più recuperabile e che invece, a distanza di alcuni mesi dalla rottura e dopo diversi rumor circa un presunto ritorno di fiamma, sembrava tornata, seppur faticosamente, in carreggiata. Le foto in occasione del compleanno della piccola Céline erano sembrate la conferma del loro riavvicinamento, e non solo per il bene della loro figlia.

A distanza di alcune settimane, però, una nuova tempesta ha travolto Sophie e Basciano. Il primo giugno, infatti, Alessandro è stato un protagonista di un dj set in un noto locale di Milano Marittima e, poco dopo, ha festeggiato il suo 35esimo compleanno in compagnia di alcuni amici. A far rumore, ovviamente, l’assenza della Codegoni. In alcuni video del party diventati virali sui social, all’occhio attento dei fan non è sfuggita la presenza di Antonella Fiordelisi, grande protagonista della settima edizione del Gf Vip. Una presenza, quella dell’influencer campana al party di Alessandro, ritenuta “inopportuna” e “fuori luogo” dai fan, in quanto la Fiordelisi si è sempre dichiarata amica di Sophie. Al di là della presenza o meno di Antonella, agli occhi dei sostenitori della coppia l’assenza della Codegoni significa una sola cosa: tra lei e Basciano è scoppiata una nuova crisi.