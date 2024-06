Oriana Marzoli, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, è attualmente impegnata in un reality cileno ( Ganar o Servir ). La scorsa settimana ha iniziato a circolare la notizia secondo cui l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro, sarebbe stata vittima di un’aggressione.

L’ex vippona sarebbe stata coinvolta in una discussione con Pamela Diaz, un’altra concorrente di Ganar o Servir. I retroscena che impazzavano sul web parlavano di una discussione particolarmente dura che sarebbe culminata in un epilogo violento, con l’aggressione di Pamela ai danni dell’influencer di origini venezuelane.

Inizialmente sembrava che tra le due concorrenti ci fosse stata una vera e propria colluttazione, mentre secondo gli ultimi rumor sarebbe stata Pamela Díaz ad aggredire direttamente Oriana Marzoli. Quest’ultima, rimasta scioccata, avrebbe successivamente posto un aut aut alla produzione del programma chiedendo la squalifica di Pamela minacciando, in caso contrario, il ritiro. Dalla produzione del programma non è mai arrivata una conferma ufficiale, e il caso si è andato via via ridimensionando.

Nelle ultime ore, però, la “reina” è tornata nuovamente protagonista. In un video, infatti, la si vede mentre porta via un antico grammofono con il quale alcuni concorrenti stavano ascoltando un disco in vinile – che poi rompe facendolo cadere – per poi gettarlo fuori dalla porta. Non sappiamo per quale motivo Oriana abbia fatto questo gesto, ma il filmato è diventato virale sui social, scatenando la reazione divertita dei suoi fan.