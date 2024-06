Beatrice Luzzi è stata la protagonista assoluta dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’attrice, che in finale è però uscita sconfitta dallo scontro con Perla Vatiero, ha di fatto retto (insieme all’influencer originaria di Angri e a Mirko Brunetti) l’intera edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. E adesso che ha terminato la sua avventura nella Casa di Cinecittà, i suoi numerosissimi fan non vedono l’ora di rivederla in tv (in questi mesi è stata già ospite a E’ sempre Cartabianca, Pomeriggio Cinque e protagonista di un servizio de Le Iene).

Intanto, nelle ultime ore Beatrice è finita prepotentemente al centro della cronaca rosa, e non per un possibile ritorno di fiamma con Giuseppe Garibaldi, suo ex coinquilino. L’attrice, infatti, è stata paparazzata dal portale Real Gossip mentre era a pranzo con Giorgio Restelli, ex direttore delle risorse artistiche di Mediaset, nonché ex marito di Roberta Capua.

(foto Real Gossip.it)

“La seconda classificata del GF fotografata a pranzo con l’ex direttore artistico di Mediaset. Tra i due sembra esserci molta confidenza e affinità – si legge su Real Gossip -. Eccoli assieme a tavola chiacchierare e ridere. Al termine del pranzo, offerto galantemente da Restelli, ex della Miss Roberta Capua, i due sono andati via assieme ma alla vista del paparazzo si sono volutamente allontanati… che sia nata una nuova coppia?!?”.

Dunque, nuova frequentazione in corso per Beatrice? Al momento non è dato sapere, potrebbe anche darsi che lei e Restelli abbiano parlato di lavoro.

Nel frattempo, la scorsa settimana Giuseppe Garibaldi, in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, si è dichiarato a Beatrice Luzzi: “bbiamo vissuto emozioni forti e la nostra storia è nata in modo naturale. Poi, piano piano, il contesto e la pressione degli altri inquilini, unita alla mia poca esperienza, hanno fatto sì che tutto si rovinasse. Oggi la situazione è tranquilla ci sentiamo spesso.

Se stiamo insieme? No, dire che stiamo insieme è un parolone, ma c’è una buona strada aperta sulla possibilità che io possa riconquistarla. Ci sto provando in tutti i modi, spremendomi al cento per cento.

Se sono innamorato? Quando lo scorso marzo c’è stato il nostro riavvicinamento, sapevo già di essere innamorato, ma avevo paura di espormi perché avevo il timore di essere accusato di voler creare una dinamica, A lei l’ho detto senza microfono. Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare in passato. Lo so che non è un gioco, tra noi c’è ancora quella magia”.