Giulia Salemi è in dolce attesa? Una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza parla di una presunta gravidanza della fidanzata di Pierpaolo Pretelli: “Amedeo buongiorno. Si vocifera che la Salemi sia incinta perché all’ultimo istante ha rinunciato (per un malore) a raggiungere Pier e tutti gli amici a Pantelleria (per lavoro)”.

E’ bene specificare che si tratta esclusivamente di un’indiscrezione, e al momento nulla lascia pensare che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sia incinta, anche se, in un’intervista rilasciata di recente, Giulia si era detta pronta a diventare “moglie e madre”.

Giulia Salemi: "Sono pronta a diventare moglie e mamma"

“Se sono soddisfatta di quello che faccio? Sì. Ho la coscienza pulita? Sì. Ho fatto del male a qualcuno? No. Gioco molto correttamente, anzi penso per certi versi di aver avuto anche spesso il vento contro […]. Mi auguro di rimanere la persona che sono, con i piedi per terra, lavoratrice, umile, determinata – aveva dichiarato la Salemi a Fab -. Mi auguro di essere felice, di diventare chissà un giorno moglie, di essere mamma, di essere una donna in carriera e di non rinunciare né a una cosa né all’altra, quindi di poter far conciliare tutto perché questo è possibile. E soprattutto mi auguro la serenità, perché la felicità e momentanea, la serenità invece è il più grande dono che possiamo ottenere”.