Sono ormai diversi giorni che si vocifera di una nuova crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo essersi lanciati accuse gravissime nello studio di Verissimo, i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono tornati nuovamente ad essere una coppia.

Lo scorso 12 maggio, in occasione del primo compleanno della piccola Céline, l’influencer e il dj ligure sono usciti definitivamente allo scoperto, pubblicando per la prima volta sui social dopo la fine della relazione alcune immagini di loro insieme. Ma la giornata del compleanno di Céline ha avuto anche una coda polemica. La sorella di Basciano, Giorgia Nicole, ha infatti svelato di non essere stata invitata alla festa e di non poter vedere la nipotina. Dopo la rottura, inoltre, la sorella di Alessandro aveva attaccato duramente Sophie, accusandola di mentire con l’obiettivo di infangare il fratello. Un’accusa che non è andata giù alla Codegoni, che ha deciso di prendere le distanze dalla famiglia del fidanzato.

Alcuni giorni fa, Alessandro Rosica aveva risposto ad un’utente in merito al fatto che Sophie e Alessandro non si scambiassero più like su Instagram. Secondo l’esperto di gossip, i due ex vipponi sarebbero nuovamente in crisi. Il motivo? Le tensioni tra le due famiglie: “Una delle tante crisi, ci sono troppe cose che non vanno. Soprattutto le famiglie sono totalmente contro a questa storia. Sono prima di tutto genitori e a volte ci ricascano, ma alla fine litigano”.

Sophie Codegoni assente alla festa di Alessandro Basciano

Nel frattempo ieri, sabato 1 giugno, Alessandro Basciano ha festeggiato il suo 35esimo compleanno in un noto locale di Milano Marittima (dove è stato anche impegnato in un dj set). L’assenza di Sophie Codegoni non è passata inosservata, e ha di fatto riaperto il dibattito tra i fan della coppia circa una presunta crisi in atto. Presente alla festa, invece, Antonella Fiordelisi (com’è possibile vedere dal video in basso), circostanza che ha fatto storcere il naso a diversi utenti, visto che l’influencer campana e Sophie sono amiche. La segnalazione è arrivata ad Alessandro Rosica, che ha così commentato: “Non esistono amici in quel mondo. Dovreste saperlo […] Ognuno pensa al suo minuto per fare hype o lavorare”.