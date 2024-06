Un giorno si amano, l’altro sembrano essere in crisi. E’ questo il leit motiv della relazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne.

Già lo scorso aprile si erano intensificate le voci e, a suon di uscite criptiche sui social e frecciatine, in tanti avevano ipotizzato una rottura all’orizzonte, con l’esperta di gossip Deianira Marzano che aveva addirittura parlato dell'ex di Ida Platano pronto a tornare nel dating show di Maria De Filippi. I due, però, hanno continuato ad alternare post ambigui a foto scaccia-crisi e riconciliazioni, lasciando in dubbio i fan.

In tanti hanno avanzato l’ipotesi che possa trattarsi solo di una grande montatura, mentre alcuni esperti di gossip come la stessa Deianira Marzano, Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni hanno chiarito che la coppia potrebbe essere a caccia di un posto a Temptation Island (altro programma targato Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi) per tornare sotto i riflettori nel programma di punta dell’estate di Canale 5.

Crisi in corso tra Roberta e Alessandro, la segnalazione

Ad ogni modo, pare che i due siano nuovamente in crisi. Nelle ultime ore, al riguardo, è arrivata una nuova segnalazione a Deianira. Secondo quanto riferito dalla seguace dell’esperta di gossip, Marco Antonio Alessio, ex di Emanuela Malavisi (entrambi nel Trono Over nell’ultima stagione di Uomini e Donne) avrebbe contattato Roberta Di Padua, e quest’ultima le avrebbe riferito di essere in crisi con Alessandro Vicinanza: “Ciao Deia, in un bar di Tricase c’era Marco Antonio, ex di Emanuela Malavisi, che diceva ad alcuni amici che lui avrebbe contattato Roberta Di Padua, e addirittura pare che lei sia in crisi con Alessandro (infatti negli ultimi giorni sono spariti). Marco Antonio sembrerebbe che non abbia mai dimenticato Roberta”.