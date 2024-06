La ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi è andata in archivio lo scorso 18 maggio con la vittoria di Sarah Toscano. Il talent show ripartirà su Canale 5 il prossimo settembre e, stando ad alcune indiscrezioni, Emanuel Lo, professore di danza, potrebbe abbandonare il programma.

Stando a quanto rivelato da Novella 2000, il coreografo avrebbe deciso di lasciare Amici: “Nelle ultime ore a fare il giro del web è stata una voce di corridoio che parla di un possibile addio di uno degli insegnanti più amati della trasmissione. Di chi parliamo? Nientemeno che di Emanuel Lo. Sono ormai due anni che il coreografo fa parte del corpo docenti del programma. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal portale Abruzzo Cityrumors, pare che il prof possa non fare ritorno per Amici 24. Ma non solo. Stando a quanto si legge Emanuel tornare in Rai e dire definitivamente addio a Mediaset”.

E' bene specificare che al momento si tratta esclusivamente indiscrezioni, e non ci sono ulteriori informazioni circa il futuro lavorativo di Emanuel Lo.