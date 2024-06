Nella giornata di ieri, in alcune segnalazioni arrivate rispettivamente a Deianira Marzano ed Alessandro Rosica, si ipotizzava di una possibile rottura tra Antonella Fiordelisi e Mariano De Matteis. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip e l’imprenditore erano usciti allo scoperto alcune settimane fa, pubblicando sui social alcuni scatti di loro insieme.

Le segnalazioni su Antonella e De Matteis

“Ciao Deia, già crisi tra la Fiordalisi e De Matteis? Lei è tornata a Milano da sola dopo il weekend a Napoli con lui. Mentre lui è volato dritto in discoteca ad Ibiza. Ha messo una storia su Instagram poi tolta, strano…”, ha scritto una seguace dell’esperta di gossip. Dopo poche ore è giunta una nuova segnalazione: “Per quanto riguarda la storia di Mariano messa questa notte, una mia amica me l’ha mostrata e si vedeva lui in discoteco circondato da una ragazza… niente di male alla fine. La cosa strana sinceramente è che lui si sia sentito di togliere la storia è che ne abbia pubblicata una nuova dopo che è iniziata a girare la voce e tu ne hai parlato. Altra cosa che potrebbe solamente essere una coincidenza è che lui sparisce completamente da giorni sui social, poi ieri sera mette foto in discoteca. Potrebbe essere solo una coincidenza, ma tutto molto strano se devo essere sincera”.

Rosica è stato molto più diretto: “Tutto finito tra Antonella Fiordelisi e Mariano De Matteis. Era solo divertimento, niente di serio. Come avevo già detto tra l’altro. Sono due mondi opposti […] Sono stati bene e si sono divertiti, magari si divertiranno più avanti. Ma sono troppo opposti. Lui non vuole una storia seria e lo mise come paletto. Credo che Anto non sia andata a genio questa cosa. E fa bene”.

La smentita di un amico di De Matteis

Tuttavia le cose non starebbero così. Un amico di De Matteis, infatti, ha scritto a Deianira, che la frequentazione tra Antonella e Mariano procede a gonfie vele: “Deia, come puoi vedere dalle mie foto sono un amico di Mariano. Ovviamente voglio restare anonimo perché non mi va di ricevere messaggi, ma ti assicuro che ad Ibiza ci sono solo amicizie, persone che conosciamo da tempo e che lui è sempre in videochiamata con Antonella. Non capisco tutto questo clamore, se per correttezza puoi postare questa smentita. So che tu ci tieni ad essere sempre chiara, grazie”.