Vittorio Menozzi, modello 24enne tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, nelle ultime ore è finito al centro del gossip per via di un presunto flirt con la figlia di un personaggio famoso.

Lo scorso 25 aprile, l’ex gieffino ha compiuto 24 anni ed ha festeggiato in compagnia di amici ed ex coinquilini della Casa di Cinecittà. Al party era presente anche Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi, che ha infatti condiviso tra le sue Instagram stories una foto in compagnia di Vittorio.

Lo scorso maggio, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su un presunto flirt tra Vittorio ed Evelina: “Emanuela Sgarbi ha pubblicato nelle stories IG una foto di lei e Vittorio Menozzi al compleanno di lui, a Parma. C’è qualcosa tra loro?”.

Nelle ultime ore, a non passare inosservata all’occhio attento dei follower, è stato un video pubblicato da Vittorio (che in questi giorni si trova a Lisbona, in Portogallo) in cui riprende quella che sembra essere proprio Evelina mentre i due sono a cena insieme. Un filmato che, secondo molti, rappresenterebbe la prova del flirt tra l’ex gieffino e la figlia di Sgarbi.