Sarebbe già giunta ai titoli di coda la frequentazione tra Antonella Fiordelisi e Mariano De Matteis. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip e l’imprenditore erano usciti allo scoperto alcune settimane fa, pubblicando sui social alcuni scatti di loro insieme. Tuttavia, nelle ultime ore, stando ad alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano e Alessandro Rosica, pare che l’idillio sia già terminato.

“Ciao Deia, già crisi tra la Fiordalisi e De Matteis? Lei è tornata a Milano da sola dopo il weekend a Napoli con lui. Mentre lui è volato dritto in discoteca ad Ibiza. Ha messo una storia su Instagram poi tolta, strano…”, ha scritto una seguace dell’esperta di gossip. Dopo poche ore è giunta una nuova segnalazione: “Per quanto riguarda la storia di Mariano messa questa notte, una mia amica me l’ha mostrata e si vedeva lui in discoteco circondato da una ragazza… niente di male alla fine. La cosa strana sinceramente è che lui si sia sentito di togliere la storia è che ne abbia pubblicata una nuova dopo che è iniziata a girare la voce e tu ne hai parlato. Altra cosa che potrebbe solamente essere una coincidenza è che lui sparisce completamente da giorni sui social, poi ieri sera mette foto in discoteca. Potrebbe essere solo una coincidenza, ma tutto molto strano se devo essere sincera”.

Rosica è stato molto più diretto: “Tutto finito tra Antonella Fiordelisi e Mariano De Matteis. Era solo divertimento, niente di serio. Come avevo già detto tra l’altro. Sono due mondi opposti […] Sono stati bene e si sono divertiti, magari si divertiranno più avanti. Ma sono troppo opposti. Lui non vuole una storia seria e lo mise come paletto. Credo che Anto non sia andata a genio questa cosa. E fa bene”.