Si è letto e sentito tanto sul presunto flirt tra Holden e Sarah Toscano, protagonisti dell’ultima edizione di Amici. I due cantanti, nelle varie interviste che hanno rilasciato al termine del talent show di Maria De Filippi, hanno più volte smentito il pettegolezzo che li vorrebbe insieme, ribadendo a più riprese che a legarli è esclusivamente un rapporto di amicizia.

Gli “shippers”, però, non sono convinti delle spiegazioni date dagli ex allievi di Amici, e continuano a sostenere che tra di loro ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia. A supporto di questa tesi c’è l’ultimo singolo di Holden, Ossidiana, nel quale il cantante ha scelto di inserire proprio la voce di Sarah.

Ieri pomeriggio, il cantante è stato ospite di Martina Nasoni e Alessia Prete a RDS Next, e ha svelato com’è nata la collaborazione con la Toscano in Ossidiana: "La voce in Ossidiana è di Sarah. Cose le voglio dire? Solo ciao, se no… In questo brano vorrei trasmettere in un certo senso anche leggerezza, è un brano che io reputo leggero, tra l’altro questa mini collaborazione con Sarah nasce così per caso, ci incontriamo e io stavo lavorando proprio alla finalizzazione del pezzo, che mancava lo special e ci viene in mente questa roba qui di provare a registrarla. E’ stato tutto molto veloce e naturale, quindi direi quello, anche un po’ di leggerezza”.

La Nasoni ha poi chiesto a Holden se fosse mai stato innamorato e se in questo momento c’è qualcuno che gli fa battere il cuore: “Sì, sono stato innamorato. Adesso sono innamorato della musica, anche della vita”.