Su Mediaset Infinity è in arrivo If You Love, la nuova serie turca con protagonisti Kerem Bürsin, noto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air, e Hafsanur Sancaktutan, una delle sue tante ex partner non solo in tv ma nella vita privata.

La serie sarà disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity dal 3 giugno con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì. E’ il nuovo lancio della piattaforma digitale Mediaset. Sulla falsa riga di Netflix, Amazon Prime, anche Mediaset Infinity prova a lanciare nuovi prodotti senza ostacolare o stravolgere il palinsesto della tv privata.

La storia di If You Love, è concentrata su Ateş Arcalı, ovvero Kerem Bursin, che è cresciuto in collegio dopo la morte prematura di sua madre, un evento che lo ha segnato profondamente e lo ha costretto a sviluppare una diffidenza e odio verso il prossimo. La prima puntata si apre con una scena particolare, la casa di Ateş messa a soqquadro dopo una grande festa. Qualcuno sta cercando Ateş ed entra in casa, ma l'uomo è ancora a letto con una donna.

Coincidenze d'amore, un'altra serie su Medaset Infinity

Oltre a If You Love su Mediaset Infinity troviamo altre storie turche. Everywhere I go - Coincidenze d'amore. Tutte le puntate sono disponibili in italiano e in turco. Demir è il rigido capo di Selin, ma i due sono costretti a dover condividere la casa. Una esilarante storia d’amore.

Inoltre sulla piattaforma digitale troviamo anche Aybuke Pusat, insieme a Özge Gürel, protagoniste di Dreams and realities - La forza dei sogni, la storia di cinque amiche la cui vita cambia quando una di loro viene uccisa. Una serie tv noir con sfondo sentimentale.