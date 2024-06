Nonostante il Grande Fratello sia andato in archivio da oltre due mesi, gli ex concorrenti non sembrano essersi lasciati alle spalle quello che è accaduto nella Casa di Cinecittà. Ma non solo, perché stanno nascendo nuove ed inaspettate dinamiche.

Compleanno di Anita Olivieri, il retroscena svelato da Alessandro Rosica

Giovedì sera, Anita Olivieri ha festeggiato il suo compleanno, e tra gli ex gieffini assenti c’era anche Monia La Ferrera, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con la 27enne romana. Al riguardo, Alessandro Rosica ha svelato un retroscena su questo mancato invito: “Voglio subito darvi uno scoop sul compleanno di ieri di Anita […] Personaggi che ieri erano presenti alla festa mi hanno raccontato un aneddoto incredibile, molto particolare. Ovvero, la signorina Anita ha messo sulla bilancia Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Ha chiamato Monia, le ha scritto, le ha fatto scrivere, mi hanno detto che è andata così, che le ha detto ‘No, però a te non posso invitarti perché ho invitato Massimiliano, scusami, mi dispiace e ciao’”.

Poi l’Investigatore Social ha aggiunto: “Mi sorge un solo dubbio: è tutta farina del suo sacco o magari Massimiliano le ha imposto i paletti? Non è che Massimiliano ha imposto ad Anita di non far venire Monia? Perché magari con Monia ci sarebbe stato pure Josh o tante altre persone? Io credo che siano stati sia Anita sia Massimiliano a non aver voluto Monia lì dentro”.

Monia La Ferrara rompe il silenzio

Dopo poche ore, Monia è intervenuta su Instagram confermando la versione di Rosica. La fidanzata di Josh Rossetti ha anche parlato di “circo” e di persone che “parlano alle spalle”.

"Ciao ragazzi. Sapete bene che io uscita dal GF ho ripreso la mia vita in mano a 360 gradi. Quando parlo di vita, parlo di vita reale, non i social né la televisione, ma lavoro, famiglia, amore, le uniche cose importanti. L’esperienza al GF è stata unica e non la rinnego. Non ho mai creati falsi rapporti di amicizia, non c’erano, non ci sono mai stati e non ci saranno né all’interno né all’esterno della Casa.

Ciò che ha detto Alessandro Rosica (persona che io stimo e rispetto perché ritengo uno dei pochi seri ma soprattutto sincero) è la verità. Non voglio, né è nelle mie intenzioni farmi pubblicità attraverso altre persone. Altrimenti avrei fatto parte di molti ‘teatrini’. Il circo è già pieno di personaggi. Vi incito a circondarvi di persone sincere, nella vita ma soprattutto che parlino meno alle vostre spalle. Con affetto. Monia”.

Nel frattempo, Anita ha pubblicato tra le sue Instagram stories un video sarcastico con la seguente didascalia: “Quando devono usare il tuo nome per fare notizia ma non ne azzeccano una”.