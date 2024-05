Reduce dalla fine della storia con Fedez, Chiara Ferragni ha deciso di ricominciare a vivere. Il settimanale Gente racconta di un pranzo “speciale” per l’imprenditrice digitale a Milano in zona Porta Genova. Un pranzo che Chiara non avrebbe consumato da sola. Con lei, infatti, ci sarebbe stato un uomo, di cui al momento non si conosce l’identità.

“Probabilmente il suo accompagnatore – si legge sul noto settimanale – mentre lei chiamava l’autista, si dileguava dall’uscita secondaria. Da quando si è lasciata on Fedez le sono stati attribuiti diversi flirt sulla carta, ma niente che la inchiodasse come invece è successo con Fedez”.

Al momento, l’unica presenza fissa nella vita di Chiara Ferragni è il suo caro amico Angelo Tropea che lei stessa, ironicamente, ha dichiarato essere il suo vero marito. Ma in questo caso non è lui l’uomo misterioso che si è accomodato al suo tavolo per un pranzo “top secret”.