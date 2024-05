Il nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Emis Killa dal titolo Sexy Shop sta già facendo discutere. Ma chi si aspettava frecciatine nei confronti di Chiara Ferragni è rimasto deluso, perché il rapper il dente avvelenato lo ha nei confronti del team e della cerchia di amici dell’imprenditrice digitale.

“Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara - ha dichiarato Fedez a Fanpage.it -. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m**da sulla madre dei miei figli. Certo, lo stesso non vale per chi le è stato attorno. Su di loro non ho pietà e non ne avrò in futuro”.

Le frasi del nuovo singolo di Fedez contro team e amici di Chiara Ferrani

- Per ogni tua amica assetata di fama è acqua sorgiva

- Sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato K.O.

- Io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita

- Non fidarti mai

- Dici che sono un bugiardo ma per te io non cambio

- Dici che sono un bastardo ma per te io non cambio