Due settimane fa, dal Regno Unito hanno fatto sapere che per Kate Middleton, che si sta sottoponendo ad un trattamento di chemioterapia per una forma imprecisata di rumore, non è previsto un ritorno agli impegni pubblici: “Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico", ha dichiarato un portavoce di Palazzo.

Nonostante la Principessa del Galles sia ancora lontana dagli impegni di lavoro e si stia concedendo un periodo di recupero, continua a portare avanti le attività caritatevoli collegate al suo patronato. Viene infatti aggiornata sulle attività della Royal Foundation Centre for Early Childhood, riguardante il sostegno alla maternità e alla prima infanzia. Ambito che, come ha sottolineato ancora il portavoce, resta centrale nell'attività pubblica svolta dalla principessa.

Antonio Caprarica, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, ha fatto chiarezza circa le condizioni di salute di Kate, la quale avrebbe cancellato tutti gli impegni pubblici del 2024, circostanza che ha scatenato i tabloid britannici. C’è chi sostiene che le condizioni di salute della principessa siano molto gravi, e che la famiglia reale stia facendo di tutto per nasconderle.

Kate Middleton, Caprarica: "Ventata di ottimismo diffusa ad arte"

Caprarica ha messo in dubbio le voci che parlano di ripresa. Sarebbero state proprio fonti legate a Windsor ad esagerare con l’ottimismo: “Questa ventata di ottimismo pare diffusa ad arte da royal watcher vicini alla famiglia reale, che sono interessati a dare sensazioni molto più positive di quella che purtroppo invece è la realtà. Poi naturalmente ci sono le voci che descrivono una situazione estremamente allarmante e grave. Io sarei per fare attenzione su altro. Primo, rispettiamo la riservatezza di questa donna che sta lottando in modo drammatico con una situazione e malattia molto seria. Ci dirà lei quando starà meglio. Secondo, il dato oggettivo è che noi non la vedremo in pubblico ancora per mesi, questa è una notizia e non sono rumor”.