Nonostante la stagione 2023-2024 di Uomini e Donne si sia appena conclusa, Maria De Filippi sarebbe già al lavoro per la prossima. Riccardo Signoretti, che nelle scorse settimane è stato ospite del dating show di Canale 5 per indagare sulla storia tra Tina Cipollari e Giucas Casella, ha pubblicato un’indiscrezione su Nuovo TV (settimanale da lui diretto) che riguarda proprio la famosa opinionista.

“Delusa dalla volubile Ida Platano, la De Filippi adesso vuole Tina Cipollari sul trono: ‘C’è un uomo per te’. […] Che cosa ha in mente Maria per il prossimo settembre. Vuole davvero Tina sul Trono Over, quello che è stato nei mesi scorsi di Ida Platano”.

Come riportano i colleghi di Biccy.it, sarebbero diversi mesi che la De Filippi tenta di convincere Tina a sedere sul Trono. Nel dicembre 2023, anche Novella 2000 avanzò questa ipotesi: “Nel dating Show di canale 5 potrebbe arrivare una vera rivoluzione. Maria ha puntato sul ritorno della Platano, ma adesso la presentatrice ha in serbo un vero colpo di scena. Questa novità pare che riguardi Tina Cipollari. Non possiamo dire al momento di cosa si tratta nel dettaglio, perché non è ancora andata in porto. Ma sul web ci sono già dei rumor e delle ipotesi sulla questione”.