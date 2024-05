Giuseppe Garibaldi, protagonista della diciassettesima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio. Oltre a parlare del suo rapporto con Beatrice Luzzi (ha detto di essere innamorato dell’attrice), l’ex gieffino è tornato sulla fine dell’amicizia con Anita Olivieri, con la quale aveva stretto un profondo legame all’interno della Casa di Cinecittà.

“Ho sbagliato a non prendere posizione quando Anita o gli altri parlavano male del mio rapporto con Beatrice, ho sbagliato a non proteggere il nostro legame, a non difendere i nostri sentimenti, anche a costo di mettermi contro tutti.

Anita? E’ un capitolo chiuso. Samira? Non ci siamo visti dopo il GF, ma la seguo e so che una ragazza che si dà da fare. Siamo amici, mi ha sempre difeso quando venivo attaccato. Se qualcuno mi ha deluso? Sì, ma preferisco non fare nomi per non alimentare polemiche”.

Giuseppe ha poi parlato dei suoi progetti futuri: “Mi sto dedicando alle serate in Calabria e ho un progetto lavorativo con un nuovo brand, ma il mio sogno è quello di studiare per migliorare la mia dizione e lavorare in tv. So che ho le potenzialità per farlo e mi impegnerò per raggiungere questo traguardo. Il mio sogno è Striscia la Notizia: potrei fare l’inviato, ma sarei anche un buon conduttore. Potrei essere il Ficarra calabrese.

Mi piacerebbe fare anche Pechino Express o l’Isola dei Famosi, perché sono programmi che ti aiutano a crescere e a migliorare come persona. Ma non voglio creare aspettative né legarmi al mondo dei reality solo per avere visibilità. E’ vero, voglio lavorare in tv, ma con un progetto solido”.