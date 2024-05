La settimana scorsa, Alfonso Signorini ha di fatto aperto i casting per la nuova edizione del Grande Fratello. Gli aspiranti inquilini (anche quest’anno ci saranno vip e nip), possono scrivere al sito ufficiale del reality show ma anche inviare messaggi privati su Instagram al conduttore. Sul nuovo numero del settimanale Chi, Signorini ha svelato alcuni retroscena relativi ai casting. Sembra, infatti, che siano già arrivate ventimila candidature.

“In questi giorni ho incominciato a prendere visione di migliaia di video che stanno arrivando a me e alla redazione del programma da parte di chi si vuole candidare alla prossima edizione. L’età anagrafica degli aspiranti gieffini è equamente ripartita, tra giovani di venti, trent’anni e signore e signori sessanta, settantenni che non vedono l’ora di salire sulla giostra.

I motivi ricorrenti sono i seguenti: ‘Mi piacerebbe entrare nella Casa del Grande Fratello per ritrovare me stesso’: ecco, consiglio a chi non avesse ancora fatto richiesta di evitare questo slogan. Soprattutto perché ci si può ritrovare anche a casa propria, davanti a un tramonto o semplicemente parlando con un amico o un genitore.

Sono rimasto colpito dalla quantità di figli che mi parlano della separazione dei loro genitori. Non ce n’è uno che non abbia sofferto per questa situazione. E poi tantissimi omosessuali (ancora pochissime le donne), quasi che anni e anni di silenzio coatto abbiano portato alla voglia di condivisione e di giusta legittimazione. Infine, ma non meno importante, la rivalsa economica: c’è ancora tantissima gente che non naviga in buone acque e che vede nella tv la grande occasione per uscire dal tunnel”.

Grande Fratello, quando inizia e come partecipare ai casting

"Se pensi di essere la persona giusta, puoi autocandidarti attraverso il sito http//grandefratello.endemolshine.it inserendo un breve video e seguendo le indicazioni presenti sul portale. Oppure potrebbe essere Grande Fratello stesso a trovarti. L’attività di scouting, infatti, non si ferma mai e va avanti sia in giro per l’Italia sia sui social. Quindi, se dovesse arrivarti un messaggio dagli account social ufficiali del Grande Fratello, il prossimo concorrente potresti essere tu”.

Ma quando inizia la nuova edizione del Grande Fratello? Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, lo start è fissato tra il 16 e il 23 settembre 2024.