Lo scorso lunedì, attraverso un comunicato congiunto pubblicato su Instagram, Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno annunciato la fine della loro relazione (nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello) e chiesto ai fan di rispettare la loro privacy. Nelle ultime ore, si è vociferato di un possibile ritorno di fiamma tra Anita e il suo ex Edoardo, mentre altri hanno ipotizzato la partecipazione di Sanson e di Alessio a Temptation Island. Proprio in merito al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, nel tardo pomeriggio di Ieri è intervenuto l’ex gieffino. Falsone ha dichiarato che non è nei suoi piani fare televisione, anche se ha aggiunto di essere stato contattato.

“Salve amici, volevo dirvi velocissimamente alcune piccole cose. La prima è che stiamo bene, quindi io vi ringrazio per i messaggi, ma stiamo bene. Certo, mi rendo conto del dispiacere generale, troviamo però tutti un equilibrio. Non prendetela peggio di come l’abbiamo presa noi, perché adesso mi sembra anche un po’ eccessivo. Soprattutto non rompete. Altra cosa, c’è la gente che poi ci sguazza e dice ‘io l’avevo detto, adesso lui farà Temptation Island e Uomini e Donne’. Non succederà ovviamente mai questa roba qui. Io non andrò mai a fare nessun tipo di programma di questo genere. Anzi, non andrò più in televisione, perché voglio allenare e fare altre cose.

Poi c’è chi dirà ‘ma tanto nessuno te l’ha chiesto’, no, in realtà mi hanno pure telefonato, ma non lo farò proprio perché non lo voglio fare. Terza e ultima cosa. Io uso i social in maniera ludica. Quindi se non pubblico per qualche giorno non è che ho fatto un frontale e me ne sono andato. Semplicemente significa che avrò altre cose da fare, oppure in quel momento non ho nulla da dire”.